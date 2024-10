Lortica.it - La ruota della vita e il movimento delle maree: la speranza che torna

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sono momenti nellain cui tutto sembra remare contro di noi. Ci sentiamo persi, come se lafortuna si fosse inceppata in una posizione sfortunata, e ogni giorno fosse una battaglia per trovare un raggio di luce. Ma, come ci insegna la natura, laè fatta di cicli: nulla rimane immobile per sempre. A volte, la marea porta con sé dolori immensi, come la perdita di una persona cara, la fine di una relazione che credevamo per la, una malattia che ci stravolge, la perdita del lavoro che ci dava sicurezza. Sono onde che ci travolgono, ci trascinano via con una forza che sembra impossibile da contrastare. Ci si sente sommersi, incapaci di respirare, come se tutto ciò che conoscevamo fosse stato portato via da una corrente impietosa.