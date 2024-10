Cultweb.it - La favola di Willy Wonka diventa realtà in una fabbrica di cioccolato di Torino

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Avete tempo fino al 29 novembre 2024 per scovare il biglietto d’oro nascosto in una confezione diZiccat e vincere, così, una visita all’azienda dolciaria torinese. Proprio come succede nel celeberrimoe ladidi Roald Dahl, il libro per ragazzito il cult movie con Gene Wilder. Dal 15 ottobre al 29 novembre, in tutti i punti vendita Ziccat disi troveranno trenta tavolette speciali, ben occultate. Del resto, tutto va guadagnato. L’iniziativa nasce per far conoscere il nuovo laboratorio di Ziccat, che si trova nella stessa sede degli anni Novanta, dove la bottega fondata nel 1958 si trasferì da Corso Palermo per ampliare la produzione. La nuovasi trova a via Bardonecchi 185.