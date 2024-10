Ilrestodelcarlino.it - Jesi, con il braccialetto elettronico prova ad avvicinare la ex alla sagra: denunciato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Ancona), 25 ottobre 2024 - Con il divieto di avvicinamentoex e ilindosso cerca comunque di andare da lei e parlarle per ‘rappacificarsi’ 34ennenodai poliziotti per violazione del divieto di avvicinamentopersona offesa. E’ avvenuto ieri, al termine dell’attività investigativa, partita a metà agosto con la ricezione da parte del commissariato didella querela da parte della vittima. Dopo una convivenza iniziata nel settembre 2023 con un ragazzo, la donna decideva di troncare la relazione per le condotte aggressive dell’uomo sfociate in due distinte occasioni, a novembre dello scorso anno e ad agosto 2024, in insulti e percosse, che le hanno lasciato evidenti lividi. Il giovane dopo essere stato lasciato, tempestava di messaggi e chiamate sull’utenza fissa del posto di lavoro, causando molestie a lei ed ai colleghi.