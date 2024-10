India, il premier Modi accoglie a Nuova Delhi il cancelliere tedesco Scholz (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il primo ministro Indiano Narendra Modi ha accolto a Nuova Delhi il cancelliere Olaf Scholz, arrivato in India giovedì. Il politico tedesco si tratterrà nel Paese per tre giorni in visita ufficiale per rafforzare i legami strategici bilaterali in settori quali la difesa, il commercio, l’energia pulita e le tecnologie sostenibili. Modi e Scholz si preparano a co-presiedere la settima edizione delle Consultazioni intergovernative in programma da oggi 25 ottobre e interverranno anche alla Conferenza Asia-Pacifico delle imprese tedesche. Lapresse.it - India, il premier Modi accoglie a Nuova Delhi il cancelliere tedesco Scholz Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il primo ministrono Narendraha accolto ailOlaf, arrivato ingiovedì. Il politicosi tratterrà nel Paese per tre giorni in visita ufficiale per rafforzare i legami strategici bilaterali in settori quali la difesa, il commercio, l’energia pulita e le tecnologie sostenibili.si preparano a co-presiedere la settima edizione delle Consultazioni intergovernative in programma da oggi 25 ottobre e interverranno anche alla Conferenza Asia-Pacifico delle imprese tedesche.

