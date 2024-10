Iltempo.it - "Il passato non si cambia": re Carlo gela mezzo Commonwealth, ex colonie in subbuglio

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nessun risarcimento ai Paesi vittime della schiavitù dell'impero britannico. Reha riconosciuto un "doloroso" al vertice delin corso alle Isole Samoa. "Ma ilnon si puòre, possiamo impegnarci a trarne insegnamento", ha sottolineato il sovrano, deludendo alcune nazioni che speravano che il monarca potesse utilizzare l'incontro dei Capi di Stato e di governo come opportunità per scusarsi per ilcoloniale della Gran Bretagna. Invece niente. Nonostante ieri il primo ministro Keir Starmer aveva aperto la porta a qualche forma di "giustizia riparativa". Nel discorso davanti ai leader delle 56 nazioni del, dopo aver reso omaggio alla regina Elisabetta,è sembrato in un primo momento riconoscere le preoccupazioni delle ex