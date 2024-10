Quotidiano.net - Il narcos Luigi Belvedere arrestato in Colombia: era tra i latitanti pericolosi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ottobre 2024 – E’ statonella notte a Medellin, in, il narcotrafficante, iscritto nella lista deidel ministero dell’Interno. Su di lui pende una condanna di 18 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché una custodia cautelare per traffico internazionale di stupefacenti. L’inchiesta ha visto la collaborazione della Procura distrettuale e della Sisco di Napoli, della Squadra mobile della questura di Caserta, dello Sco, di investigatorini, dell’Europol e di altri organismi internazionali. In questo modo è stato possibile documentare l’operatività di, broker casertano specializzato nell’importazione di cocaina, che agiva come intermediario tra i cartellini ed alcuni clan del “cartello camorristico” dei Casalesi.