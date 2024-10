Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso guarda avanti: "Impariamo dagli errori"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Almbrone questa volta non è bastato il solito cuore per riportare a casa un risultato favorevole. Una sconfitta di Recanati comunque che non intacca il bellissimo cammino di un team che dopo otto giornate è, seppur in coabitazione con altre 4 compagini, primo in classifica. "Partita equilibrata nel primo tempo – spiega il giorno dopo l’allenatore delmbrone Michele Fucili - dove abbiamo contenuto la Recanatese ma abbiamo contrattaccato e creato diversi pericoli. Nel secondo tempo il gol a freddo sul quale siamo stati poco determinati e soprattutto il secondo gol preso per esserci sbilanciati troppo hanno indirizzato la gara a favore dei nostri avversari. I ragazzi hanno dato tutto e siamo dispiaciuti perché sui gol presi potevamo essere più incisivi.e subito spostiamo l’attenzione alla terza partita, in sette giorni, di domenica prossima".