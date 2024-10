“I pulcini no!”. L’ultimo delirio di Selvaggia Lucarelli: s’infuria con Laura Pausini che mangia hamburger (Di venerdì 25 ottobre 2024) Laura Pausini esalta l’hamburger di pollo, fornisce in radio la sua ricetta preferita e scatta la reazione della solita Selvaggia Lucarelli, a cui neanche il panino di carne bianca sta bene e che aggancia qualsiasi polemicuccia pur di far parlare di sè. Nel corso di una chiacchierata sul cibo comfort con La Pina, Diego e Valentina Ricci, a Radio Deejay, raccontando come preferisce l’hamburger la Pausini ha detto: “Morbidoso, con pane bianco. Dentro una foglia di insalata, ma giusto per il colore – ha detto – un litro di maionese, poi invece della carne di manzo io metto il pollo fritto. Un mega nuggets”. Lucarelli contro l’hamburger della Pausini La minuziosa descrizione, fatta ai microfoni della puntata dello scorso 11 ottobre di Pinocchio, non è però piaciuta alla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha parlato più volte della sua scelta di non mangiare più carne. Secoloditalia.it - “I pulcini no!”. L’ultimo delirio di Selvaggia Lucarelli: s’infuria con Laura Pausini che mangia hamburger Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)esalta l’di pollo, fornisce in radio la sua ricetta preferita e scatta la reazione della solita, a cui neanche il panino di carne bianca sta bene e che aggancia qualsiasi polemicuccia pur di far parlare di sè. Nel corso di una chiacchierata sul cibo comfort con La Pina, Diego e Valentina Ricci, a Radio Deejay, raccontando come preferisce l’laha detto: “Morbidoso, con pane bianco. Dentro una foglia di insalata, ma giusto per il colore – ha detto – un litro di maionese, poi invece della carne di manzo io metto il pollo fritto. Un mega nuggets”.contro l’dellaLa minuziosa descrizione, fatta ai microfoni della puntata dello scorso 11 ottobre di Pinocchio, non è però piaciuta alla giornalistache ha parlato più volte della sua scelta di nonre più carne.

