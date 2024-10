Spazionapoli.it - Hernandez e Reijnders squalificati contro il Napoli, post al veleno: “Addio regolarità”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Theosconteranno la squalifica nel matchile un giornalista provoca con unal. Scoppiano polemiche in merito al rinvio di Bologna-Milan, causa maltempo e ripristino “delle situazioni nelle aree pubbliche e private”, come sottolineato dal sindaco Lepore. In ogni caso, la Lega Serie A si è trovata spiazzata dall’ordinanza del primo cittadino bolognese, ma non è riuscita a trovare la soluzione alternativa in altre sedi. Infatti, durante l’Assemblea di Lega odierna si è discusso sulla possibilità di giocare il match a Como al Sinigaglia o ad Empoli al Castellani. Tuttavia, a causa di tempi tecnici e della volontà del club rossoblu di giocare la gara in casa, non è stata trovata alcuna soluzione se non il rinvio. I due giocatori rossoneri Theo, dunque, dovranno scontare la squalifica alla prima partita utile.