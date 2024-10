Halsey ‘The Great Impersonator’ e la sincerità delle maschere

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo i primi singoli, immagini sui social e tanta attesa, è finalmente disponibile TheImpersonator, il nuovo album di. Come si evince dal titolo – e come dichiarato dalla stessa cantautrice – il progetto è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artistasarebbe se fosse esistita in decenni diversi. Le 18 tracce di TheImpersonator si muovono dunque tra generi musicali differenti appartenenti ai vari decenni del passato, spaziando così dalla fine degli anni ’60 ai primi anni 2000. Un concept estremamente complicato – almeno sulla carta, nella sua realizzazione – di cui tuttaviaci aveva già dato un assaggio con i primi brani estratti: da I Never Loved You, scritto dall’artista insieme a Michael Uzowuru e Tyler Johnson, a Ego, singolo con il quale l’artista si è esibita ai VMA, Lonely is the Muse, Lucky e The End.