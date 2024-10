Bollicinevip.com - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, matrimonio da sogno a Parigi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)daUnd’amore in preparazione pere GianluigiDopo aver accolto il loro primo bambino,e la sua compagnasi preparano a realizzare il lorod’amore attraverso il. La proposta è giunta a, la celebre città dell’amore, dove, portiere del Paris Saint-Germain, vive dal 2021, anno del suo trasferimento nella squadra francese. La romantica scena, con la Tour Eiffel sullo sfondo, è stata condivisa sui social, guadagnando rapidamente una valanga di like e congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan entusiasti. La carriera di GianluigiGianluigi, nato nel 1999, è riconosciuto come uno dei portieri più talentuosi al mondo.