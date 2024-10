Inter-news.it - Frattesi, problema prima di Inter-Juventus. Lascia l’allenamento

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Giornata di lavoro ad Appiano Gentile, dove l’si prepara all’attesissimo confronto con laha dovutore il campo in anticipo per unfastidioso. Il big match contro larappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, che cercano punti pesanti nella corsa al titolo. DALODIERNO –a lavoro questa mattina ad Appiano Gentile per preparare l’importante sfida di domenica alle 18. Tra i protagonisti attesi c’è Davide– già malconcio dopo la sfida contro lo Young Boys -, ha però dovutore in anticipo il centro sportivo a causa di un fastidioso mal di denti. Nulla di preoccupante per il centrocampista, che sarà comunque regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il big match, sebbene la sua presenza dal primo minuto rimanga incerta.