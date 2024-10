FOTO/ Casa Pisani, nasce un polo museale al Triggio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo è quello di creare un piccolo polo museale. Lo ha detto con orgoglio il presidente dell’Archeoclub Benevento Francesco Morante, architetto e docente di Storia dell’arte, nel giorno dell’inaugurazione di Casa Pisani, una bellissima struttura a due passi dal Teatro Romano nel Rione Triggio. L’edificio di antica data, recuperato e ristrutturata grazie ai fondi Pics, è stato concesso in gestione dal Comune proprio all’Archeoclub nella convinzione che il sodalizio possa farne un polo pulsante di vita culturale nel cuore del centro storico cittadino. Questo pomeriggio il taglio del nastro con il sindaco Clemente Mastella il suo vice Francesco De Pierro, molti assessori e naturalmente lo stesso Francesco Morante con i Soci dell’Archeoclub. Anteprima24.it - FOTO/ Casa Pisani, nasce un polo museale al Triggio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo è quello di creare un piccolo. Lo ha detto con orgoglio il presidente dell’Archeoclub Benevento Francesco Morante, architetto e docente di Storia dell’arte, nel giorno dell’inaugurazione di, una bellissima struttura a due passi dal Teatro Romano nel Rione. L’edificio di antica data, recuperato e ristrutturata grazie ai fondi Pics, è stato concesso in gestione dal Comune proprio all’Archeoclub nella convinzione che il sodalizio possa farne unpulsante di vita culturale nel cuore del centro storico cittadino. Questo pomeriggio il taglio del nastro con il sindaco Clemente Mastella il suo vice Francesco De Pierro, molti assessori e naturalmente lo stesso Francesco Morante con i Soci dell’Archeoclub.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcello Milanese a Verbania : concerto e presentazione del suo ultimo libro alla Casa del popolo - Sabato 26 ottobre, dalle 20, alla Casa del popolo di Suna nuovo appuntamento della rassegna "Fermenti Rock" con Marcello Milanese. Classe 1973, talento autoriale e chitarristico di grande rilievo della musica blues italiana (e non solo), con ... (Novaratoday.it)

Dal 24 al 26 ottobre tre appuntamenti : Palestina - sostenibilità e storia della polizia alla Casa del popolo "La Conviviale" di Vasto - Settimana fitta di incontri alla Casa del Popolo "La Conviviale" di Vasto, dove ci saranno tre importanti appuntamenti di presentazioni e dibattiti su temi di strettissima attualità e che hanno a che fare con il presente e il futuro di tutti ... (Chietitoday.it)

31° sagra delle bruciate alla Casa del popolo di Casellina - Torna la sagra delle castagne arrivata alla 31° edizione. La sagra si terrà anche in caso di maltempo al coperto. Vi aspettiamo numerosi come sempre (Firenzetoday.it)

L'ultima di Ilaria Salis : la "casa del popolo" del futuro è casa vostra - L'ultima uscita di Ilaria Salis è contenuta in un lungo post sul quartiere Giambellino di Milano in cui la parlamentare di Avs esalta, guarda caso, gli occupanti abusivi che a suo dire non tolgono la casa a chi ne ha diritto ma, udite udite, ... (Iltempo.it)