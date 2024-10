Lanazione.it - Firenze, crollo dentro la scuola: istituto evacuato, studenti in strada

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Paura al liceo scientifico “Da Vinci” in via Giovanni dei Marignolli. A metà mattina è stato avvertito un fortissimo rumore, come di un. Insegnanti, personale scolastico esono usciti dalle classi. Subito si è deciso per l’evacuazione di tutti dall’edificio. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di. Non si segnalano feriti ma tanta paura. Si cerca di capire dove è avvenuto il. Nellasembra fossero in corso dei lavori strutturali. Di fronte alla, a supporto per l’evacuazione, anche i vigili urbani. Sempre a supporto, anche un’ambulanza del 118.