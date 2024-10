Evacuata una scuola a Firenze per le lesioni a un cantiere di ristrutturazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze – Evacuato un istituto scolastico a Firenze per le lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in una scuola in via Giovanni dei Marignolli, un liceo scientifico dopo che è stato avvertito un boato. Giunti sul posto hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone che si trovavano nel cantiere. Immediata è stata poi l’attivazione del piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di tutto il personale presente nel plesso per un totale di circa mille persone. Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche ma non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale e il personale sanitario. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)– Evacuato un istituto scolastico aper lestrutturali in unche si trova ai piani inferiori, dove sono in corso lavori di. I vigili del fuoco del comando disono intervenuti in unain via Giovanni dei Marignolli, un liceo scientifico dopo che è stato avvertito un boato. Giunti sul posto hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone che si trovavano nel. Immediata è stata poi l’attivazione del piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di tutto il personale presente nel plesso per un totale di circa mille persone. Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche ma non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale e il personale sanitario.

