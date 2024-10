Effetto Quota 103: pensioni anticipate in calo del 16%, cresce la differenza tra uomini e donne (Di venerdì 25 ottobre 2024) La stretta sulle pensioni anticipate, introdotta con Quota 103 e le nuove finestre di uscita, inizia a dare i suoi effetti. Nei primi nove mesi del 2024, l’Inps ha registrato 150.642 nuove pensioni anticipate, con un calo del 16,47% rispetto allo stesso periodo del 2023. La riduzione ha colpito soprattutto i commercianti, che hanno visto un calo delle pensioni anticipate del 23,8%. Seguono i dipendenti pubblici (-16%) e i dipendenti privati (-14,8%).Leggi anche: Fmi, il richiamo all’Italia : “Deve fare di più per ridurre il debito” pensioni anticipate e di vecchiaia, il confronto Il confronto tra le pensioni anticipate e quelle di vecchiaia evidenzia un cambiamento significativo. Per ogni 100 pensioni di vecchiaia, oggi si registrano solo 89 pensioni anticipate. Complessivamente, da gennaio a settembre sono state liquidate 577.061 pensioni, con un importo medio di 1.228 euro. Thesocialpost.it - Effetto Quota 103: pensioni anticipate in calo del 16%, cresce la differenza tra uomini e donne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La stretta sulle, introdotta con103 e le nuove finestre di uscita, inizia a dare i suoi effetti. Nei primi nove mesi del 2024, l’Inps ha registrato 150.642 nuove, con undel 16,47% rispetto allo stesso periodo del 2023. La riduzione ha colpito soprattutto i commercianti, che hanno visto undelledel 23,8%. Seguono i dipendenti pubblici (-16%) e i dipendenti privati (-14,8%).Leggi anche: Fmi, il richiamo all’Italia : “Deve fare di più per ridurre il debito”e di vecchiaia, il confronto Il confronto tra lee quelle di vecchiaia evidenzia un cambiamento significativo. Per ogni 100di vecchiaia, oggi si registrano solo 89. Complessivamente, da gennaio a settembre sono state liquidate 577.061, con un importo medio di 1.228 euro.

