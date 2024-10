Cuba performativa | al Maschio Angioino due mostre curate da Giacomo Zaza

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi Napoli accoglie. Giovedì 31 ottobre alle ore 18, presso le Antisale dei Baroni di Castel Nuovo, si inaugurano le“Tonel. La historia en paños rojos” e “Videoartena tra evasione e introspezione”, che rientrano nell’ambito del progetto “”, ideato e curato da, prodotto da Andrea Aragosa per Black Tarantella e Balck Art, con il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e del Canada Council for the Arts. Lesi potranno visitare gratuitamente fino al prossimo 20 dicembre 2024, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.