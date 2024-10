Cosa fare nel weekend in Irpinia dal 25 al 27 ottobre: sagre, concerti e spettacoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) La magia di Burt Bacharach rivive al Teatro GesualdoSabato 26 ottobre, alle ore 21.00, il Teatro Gesualdo di Avellino sarà teatro di un evento imperdibile organizzato dal Senzatempo Club del Jazz: una serata dedicata all'intramontabile musica di Burt Bacharach, recentemente scomparso, che ha Avellinotoday.it - Cosa fare nel weekend in Irpinia dal 25 al 27 ottobre: sagre, concerti e spettacoli Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La magia di Burt Bacharach rivive al Teatro GesualdoSabato 26, alle ore 21.00, il Teatro Gesualdo di Avellino sarà teatro di un evento imperdibile organizzato dal Senzatempo Club del Jazz: una serata dedicata all'intramontabile musica di Burt Bacharach, recentemente scomparso, che ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il clown più famoso d’Europa Leandre Clown dal 25 ottobre al Teatro Vittoria per REF Kids & Family - sezione dedicata ai bimbi - DAL 25 AL 27 OTTOBRE | TEATRO VITTORIA PRIMA NAZIONALE ANTEPRIMA REF KIDS & FAMILY Leandre Clown n’imPORTE quoi Con il supporto di Institut Ramon Llull Spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 6 anni Leandre Clown Da più di 20 ... (Romadailynews.it)

Dal 25 al 27 ottobre Giorgina Pi in Prima nazionale al Romaeuropa con “Roberto Zucco”di Bernard-Marie Koltès al Teatro Vascello - Prima Nazionale Coproduzione REF In corealizzazione con Fabbrica dell’Attore Giorgina Pi Bluemotion Bernard-Marie Koltès Roberto Zucco Teatro Vascello 25 – 27 ottobre 2024 ROBERTO ZUCCO foto ©Greta de Lazzaris I percorsi dedicati al teatro ... (Romadailynews.it)

“Eleonora Duse. Divina al di là del divismo” nel centenario della scomparsa il 28 ottobre 2024 al Teatro Argentina - Teatro Argentina Sala Squarzina 28 ottobre 2024 Eleonora Duse Divina al di là del divismo Serata evento in occasione del centenario dalla scomparsa della grande attrice conduce Antonio Audino, curatore de Il Teatro di RAI Radio 3 e critico ... (Romadailynews.it)

Teatro Goldoni - sabato 26 e domenica 27 ottobre la "Messa da Requiem" di Giuseppe Verdi - È un debutto assoluto per il Goldoni e più in generale per i teatri livornesi: nel 150° anniversario della sua prima rappresentazione, sabato 26 ottobre alle 21 ed in replica domenica 27 alleore 17, sarà eseguita per la prima volta la Messa da ... (Livornotoday.it)