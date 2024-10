Colleferro. Grande partecipazione ed interesse per i tanti eventi dello scorso fine settimana (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – Un evento meraviglioso ed originale ha caratterizzato il pomeriggio di Domenica 20 Ottobre nella magica cornice della mostra L'articolo Colleferro. Grande partecipazione ed interesse per i tanti eventi dello scorso fine settimana Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. Grande partecipazione ed interesse per i tanti eventi dello scorso fine settimana Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Un evento meraviglioso ed originale ha caratterizzato il pomeriggio di Domenica 20 Ottobre nella magica cornice della mostra L'articoloedper iCronache Cittadine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colleferro. L’Avis locale è scesa in piazza a sostegno della sclerosi multipla riscuotendo un grande successo - Cronache Cittadine COLLEFERRO – A riscosso un grande successo l’iniziativa promossa dall’Avis comunale di Colleferro che si è svolta questo weekend nelle L'articolo Colleferro. L’Avis locale è scesa in piazza a sostegno della sclerosi multipla ... (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Festa grande per il 50° dell’Ospedale di Gioia Tauro. Tra gli invitati i primi medici a prendere servizio. Tra loro il “nostro” prof. Mimmo Carnì - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Mercoledì 7 Agosto scorso, in quel di Gioia Tauro (Cz), il “nostro” prof. Mimmo (Domenico) Carnì (colleferrino d’adozione) L'articolo Colleferro. Festa grande per il 50° dell’Ospedale di Gioia Tauro. Tra gli invitati ... (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Festa grande per il 50° dell’Ospedale di Gioia Tauro. Tra gli invitati i primi medici a prendere servizio. Tra loro il “nostro” prof. Mimmo Carnì - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Mercoledì 7 Agosto scorso, in quel di Gioia Tauro (Cz), il “nostro” prof. Mimmo (Domenico) Carnì (colleferrino d’adozione) L'articolo Colleferro. Festa grande per il 50° dell’Ospedale di Gioia Tauro. Tra gli invitati ... (Cronachecittadine.it)