Cina: CATL inaugura nuova batteria per veicoli ibridi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – La Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), leader nella produzione di batterie in Cina, ieri ha presentato a Pechino una nuova batteria progettata per i veicoli ibridi. La batteria, nota come Freevoy, e’ la prima ibrida al mondo con un’autonomia di oltre 400 chilometri e capacita’ di ricarica superveloce, e con una carica di soli 10 minuti puo’ aggiungere una distanza di guida di oltre 280 chilometri, secondo Gao Huan, direttore tecnico della China E-car Business di CATL. Grazie alle batterie agli ioni di sodio e agli ioni di litio, Freevoy affronta anche i limiti delle basse temperature dei veicoli a nuova energia (NEV), consentendo loro di operare in ambienti estremamente freddi, a temperature fino a – 40 gradi Celsius per lo scaricamento e – 30 gradi Celsius per la ricarica. Romadailynews.it - Cina: CATL inaugura nuova batteria per veicoli ibridi Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – La Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (), leader nella produzione di batterie in, ieri ha presentato a Pechino unaprogettata per i. La, nota come Freevoy, e’ la prima ibrida al mondo con un’autonomia di oltre 400 chilometri e capacita’ di ricarica superveloce, e con una carica di soli 10 minuti puo’ aggiungere una distanza di guida di oltre 280 chilometri, secondo Gao Huan, direttore tecnico della China E-car Business di. Grazie alle batterie agli ioni di sodio e agli ioni di litio, Freevoy affronta anche i limiti delle basse temperature deienergia (NEV), consentendo loro di operare in ambienti estremamente freddi, a temperature fino a – 40 gradi Celsius per lo scaricamento e – 30 gradi Celsius per la ricarica.

