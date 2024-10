Chad Michael Murray infiamma il Natale ballando a torso nudo nel trailer di The Merry Gentlemen (Di venerdì 25 ottobre 2024) La star di One Tree Hill si ricicla aitante ballerino nella romcom natalizia che approderà su Netflix il 20 novembre, il trailer ci offre un assaggio dei balletti hot. Chi lo ricordava giovane e ribelle in One Tree Hill avrà il piacere di ritrovare un Chad Michael Murray davvero hot nel trailer di The Merry Gentlemen, commedia natalizia in arrivo su Netflix il 20 novembre. Il promo lanciato da People anticipa il mood della romcom, che vede Britt Robertson nei panni di una ex ballerina che lascia la metropoli e decide di metter su uno show di spogliarello tutto maschile a tema natalizio per salvare il locale gestito dai genitori nella cittadina da cui proviene. Il film è diretto da Peter Sullivan e scritto da Marla Sokoloff, che fa Movieplayer.it - Chad Michael Murray infiamma il Natale ballando a torso nudo nel trailer di The Merry Gentlemen Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La star di One Tree Hill si ricicla aitante ballerino nella romcom natalizia che approderà su Netflix il 20 novembre, ilci offre un assaggio dei balletti hot. Chi lo ricordava giovane e ribelle in One Tree Hill avrà il piacere di ritrovare undavvero hot neldi The, commedia natalizia in arrivo su Netflix il 20 novembre. Il promo lanciato da People anticipa il mood della romcom, che vede Britt Robertson nei panni di una ex ballerina che lascia la metropoli e decide di metter su uno show di spogliarello tutto maschile a tema natalizio per salvare il locale gestito dai genitori nella cittadina da cui proviene. Il film è diretto da Peter Sullivan e scritto da Marla Sokoloff, che fa

