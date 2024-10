Capello: «In Italia i giocatori restano a terra dopo ogni contrasto, va bene anche ai tifosi» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Capello: «In Italia i giocatori restano a terra dopo ogni contrasto, va bene anche ai tifosi» «All’estero corrono, pressano e vanno in verticale. E un ritmo così serrato le Italiane lo soffrono, lo abbiamo visto nelle ultime partite di Champions». Scusi Capello, ma non eravamo maestri nel pressare e andare in verticale?«Eravamo, appunto. Poi» Che cosa è successo?«Abbiamo iniziato a copiare Guardiola, ma con un ritardo di dieci anni, e i risultati sono questi. Andiamo più piano degli altri, il nostro possesso palla è spesso sterile, il pallone gira piano e male, abbiamo poca concretezza. È una strada che non ci ha portato da nessuna parte all’Europeo, e rischia di fare danni anche nelle Coppe. Eppure è chiaro dove va il calcio: persino la Spagna ha accantonato il possesso a tutti i costi per cercare la verticalità, ed è così che ha vinto l’Europeo. Ilnapolista.it - Capello: «In Italia i giocatori restano a terra dopo ogni contrasto, va bene anche ai tifosi» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): «In, vaai» «All’estero corrono, pressano e vanno in verticale. E un ritmo così serrato lene lo soffrono, lo abbiamo visto nelle ultime partite di Champions». Scusi, ma non eravamo maestri nel pressare e andare in verticale?«Eravamo, appunto. Poi» Che cosa è successo?«Abbiamo iniziato a copiare Guardiola, ma con un ritardo di dieci anni, e i risultati sono questi. Andiamo più piano degli altri, il nostro possesso palla è spesso sterile, il pallone gira piano e male, abbiamo poca concretezza. È una strada che non ci ha portato da nessuna parte all’Europeo, e rischia di fare danninelle Coppe. Eppure è chiaro dove va il calcio: persino la Spagna ha accantonato il possesso a tutti i costi per cercare la verticalità, ed è così che ha vinto l’Europeo.

