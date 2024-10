Bel gesto dei giostrai che regalano una giornata di festa ai ragazzi con disabilità dei centri diurni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una mattinata di festa, adrenalina e in compagnia. Giovedì mattina ad oltre cinquanta ragazzi con disabilità iscritti ai centri diurni del territorio (Cisa, Enaip Cesena e Savignano sul Rubicone e Alveare di San Piero in Bagno) è stata regalata un’esperienza davvero emozionante al Luna Park Cesenatoday.it - Bel gesto dei giostrai che regalano una giornata di festa ai ragazzi con disabilità dei centri diurni Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una mattinata di, adrenalina e in compagnia. Giovedì mattina ad oltre cinquantaconiscritti aidel territorio (Cisa, Enaip Cesena e Savignano sul Rubicone e Alveare di San Piero in Bagno) è stata regalata un’esperienza davvero emozionante al Luna Park

