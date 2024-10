Lanazione.it - Bacchereto, una storia millenaria . Un libro. E le tracce di Leonardo

(Di venerdì 25 ottobre 2024), unadi arte e di civiltà in gran parte a lungo dimenticata. Unache grazie al certosino lavoro di due cultori del territorio è riepilogata in un, che sarà presentato domenica alle 16 in piazza Giuseppe Verdi a, davanti alla comunità del paese. Gli studi e il popolo:di una comunità è il titolo. Gli autori sono Silvano Gelli, già sindaco di Poggio a Caiano, insegnante in pensione e baccheretano d’adozione, e Salvatore Gioitta, architetto e insegnante: due storici per passione, due custodi di memorie, due ricercatori instancabili didel passato.