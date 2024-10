Ilfattoquotidiano.it - Attentato in Turchia, arrestati 176 membri del Pkk. L’organizzazione rivendica l’attacco all’industria aerospaziale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A meno di 48 ore dall’contro la Turkish Aerospace Industries Inc. di Ankara, che ha causato il ferimento di 5 persone e il ferimento di altre 22, il ministro dell’Interno dellaAli Yerlikaya ha annunciato l’arresto di 176del Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Già in precedenza erano stati individuati i dueri del, Mine Sevjin Alcicek e Ali Orek, entrambi uccisi nel. E ora “Battaglione immortali”, un gruppo armato legato ai separatisti che ambiscono a un Kurdistan indipendente, hato, precisando che l’azione “pianificata da tempo e attuata con successo, non ha alcun legame con l’agenda politica discussa innell’ultimo mese”. Nel 2023, lo stesso gruppo avevato un attacco suicida contro il direttorato della Sicurezza di Ankara nel giorno dell’apertura del Parlamento.