Atp Basilea 2024: montepremi e prize money (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 500 di Basilea 2024, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre sul veloce indoor. Andrey Rublev e Casper Ruud sono le prime due teste di serie del tabellone e provano a conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals in programma a Torino tra meno di un mese. Il prize money totale dell’ATP 500 di Basilea 2024 corrisponde a 2.385.100 euro, di cui 446.045 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 500 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Basilea 2024 PRIMO TURNO – € 18.605 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 34.880 (50 punti) QUARTI DI FINALE – € 65.345 (100 punti) SEMIFINALE – € 127.900 (200 punti) FINALE – € 239.990 (330 punti) VINCITORE – € 446.045 (500 punti) Atp Basilea 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Iled ildell’ATP 500 di, torneo di scena dal 21 al 27 ottobre sul veloce indoor. Andrey Rublev e Casper Ruud sono le prime due teste di serie del tabellone e provano a conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals in programma a Torino tra meno di un mese. Iltotale dell’ATP 500 dicorrisponde a 2.385.100 euro, di cui 446.045 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 500 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 18.605 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 34.880 (50 punti) QUARTI DI FINALE – € 65.345 (100 punti) SEMIFINALE – € 127.900 (200 punti) FINALE – € 239.990 (330 punti) VINCITORE – € 446.045 (500 punti) AtpSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Basilea 2024 : Fils e Mpetshi Perricard danno un tocco francese - sfideranno Shelton e Rune - Giornata particolarmente lunga e ricca di risultati che meritano un certo approfondimento all’ATP 500 di Basilea. Il torneo svizzero si allinea alle semifinali in quel della St. Jakobshalle (che nel prossimo maggio ospiterà l’Eurovision). Andiamo a ... (Oasport.it)

Atp Basilea 2024 : programma - orari e ordine di gioco sabato 26 ottobre - Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di sabato 26 ottobre dell’Atp 500 di Basilea 2024, giunto alle semifinali. Sul cemento indoor in Svizzera si disputa il penultimo atto dell’evento, in cui i quattro giocatori rimasti in corsa ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la ... (Sportface.it)

Atp Basilea 2024 : programma - orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre - Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di venerdì 25 ottobre dell’Atp 500 di Basilea 2024, giunto ai quarti di finale. Si parte con Tsitsipas-Fils, mentre a seguire sarà il turno di Andrey Rublev, prima forza del seeding. Sessione ... (Sportface.it)