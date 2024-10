Ilfattoquotidiano.it - Aggressione sessuale, lunedì si apre il primo processo contro Gérard Depardieu. Lo accusano due donne per lo stesso set

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Amélie, 53 anni, decoratrice per il cinema, ha preso la parola, per la prima volta a volto scoperto, in una video-intervista pubblicata dal giornale d’inchiesta Mediapart, per raccontare, con parole sobrie e degne, l’che avrebbe subito da parte dinel 2021 sul set di “Les Volets verts”, un film di Jean Becker: “Non volevo che il mio silenzio andasse a beneficio di un presunto stupratore”, ha detto. Su quelloset, un’altra donna, Sara (nome di fantasia), 33 anni, assistente alla regia, ha denunciato i comportamenti molesti e sessisti dell’attore. I due casi sono al centro delperche sil’attore francese di 75 anni.