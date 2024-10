Lanazione.it - Aggredita e rapinata nel parco delle Cascine, la salvano i passanti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 - E' statama alcunihanno bloccato l'uomo. Per questo, ieri pomeriggio la polizia ha arrestato nei pressi del, un cittadino pakistano di 23 anni accusato di rapina. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Reparto prevenzione crimine Toscana, l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna - una giovane seduta lungo l’argine del fiume Arno proprio nell’area verde fiorentina - e con un gesto repentino le avrebbe coperto il volto con il cappuccio della felpa, iniziando a strattonarla verosimilmente nell’intento di appropriarsi del suo zainetto. Tra i vari spintoni la donna sarebbe finita a terra ma nonostante tutto non si sarebbe data per vinta, difendendosi dal suo aggressore, prima utilizzando una bomboletta di spray al peperoncino e poi non mollando mai la presa dai suoi effetti personali.