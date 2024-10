Accordo fra Eni e Seri per la produzione di batterie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Eni e Seri Industrial, azienda attiva nel settore degli accumulatori di energia, hanno definito un Accordo per il potenziale sviluppo della filiera industriale delle batterie elettrochimiche al litio-ferro-fosfato, per applicazioni storage e per mobilità elettrica industriale e commerciale. Lo rende noto Eni con un comunicato. L'intesa esplora la possibilità di costituire una società compartecipata per realizzare nel sito Eni di Brindisi un impianto di produzione accumuli di energia elettrica di tipo stazionario, una linea di produzione di materia attiva, input del processo produttivo, e di riciclo delle batterie, che affiancherà un impianto analogo in corso di realizzazione da Fib, società controllata da Seri Industrial, nella provincia di Caserta. Quotidiano.net - Accordo fra Eni e Seri per la produzione di batterie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Eni eIndustrial, azienda attiva nel settore degli accumulatori di energia, hanno definito unper il potenziale sviluppo della filiera industriale delleelettrochimiche al litio-ferro-fosfato, per applicazioni storage e per mobilità elettrica industriale e commerciale. Lo rende noto Eni con un comunicato. L'intesa esplora la possibilità di costituire una società compartecipata per realizzare nel sito Eni di Brindisi un impianto diaccumuli di energia elettrica di tipo stazionario, una linea didi materia attiva, input del processo produttivo, e di riciclo delle, che affiancherà un impianto analogo in corso di realizzazione da Fib, società controllata daIndustrial, nella provincia di Caserta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Disney : «La serie sull’omicidio Scazzi è solo rinviata - non siamo d’accordo coi giudici» - All’indomani della sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi disposta dal tribunale di Taranto, i produttori Groenlandia e Disney hanno confermano che, «per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti, ... (Lettera43.it)

Balotelli torna in Serie A - arrivato l’accordo : ecco in quale squadra giocherà - Balotelli finalmente sta per tornare in Serie A. Trattativa ai titoli di coda per il grande ritorno di Supermario che disputerà la stagione 2024-2025 in Italia. Grande attesa per il ritorno in campo di Mario Balotelli. Reduce dall’esperienza in ... (Metropolitanmagazine.it)

Terni - Elena Proietti : “L’accordo con Alternativa popolare ha avuto serie ripercussioni. Spiegarlo ai cittadini è stato complesso” - Un video pubblicato sui propri canali social per annunciare la decisione di non candidarsi alle prossime consultazioni. La consigliera comunale e regionale Elena Proietti ha infatti scelto di proseguire il solo cammino a palazzo Spada: “Conciliare ... (Ternitoday.it)

Kessié torna in Serie A - accordo ad un passo : Milan tradito - Frank Kessiè è impegnato ormai a giocare in Arabia, è un centrocampista dell’Al-Ahly ma non è da sottovalutare un ritorno nel grande calcio. In Italia ha avuto per anni un ruolo decisivo e ancora oggi tanti club hanno un ottimo ricordo. Il ... (Serieanews.com)