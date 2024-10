Via dell'Amore: il Comune della Spezia fa ricorso contro Riomaggiore (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Spezia, 24 ottobre 2024 – Non solo le proteste, comunque ufficiali, da presidente della Provincia, per la disparità di trattamento sulla Via dell'Amore per i cittadini della provincia spezzina, ma adesso, Pierluigi Peracchini va all'attacco anche da sindaco del Comune della Spezia. La giunta comunale spezzina ha infatti deliberato di presentare ricorso al Tar per la Liguria per l’annullamento della deliberazione del Comune di Riomaggiore n.99 del 7 agosto 2024 relativa alla 'Gestione Via dell’Amore anno 2024. Lanazione.it - Via dell'Amore: il Comune della Spezia fa ricorso contro Riomaggiore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La, 24 ottobre 2024 – Non solo le proteste, comunque ufficiali, da presidentea Provincia, per la disparità di trattamento sulla Viaper i cittadinia provincia spezzina, ma adesso, Pierluigi Peracchini va all'attacco anche da sindaco del. La giunta comunale spezzina ha infatti deliberato di presentareal Tar per la Liguria per l’annullamentoa deliberazione deldin.99 del 7 agosto 2024 relativa alla 'Gestione Viaanno 2024.

