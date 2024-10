Verde pubblico a Napoli, le richieste di Cittadinanza Attiva al Comune: “Gravi carenze” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGestione del Verde pubblico, a Napoli non ci siamo. “Gravi carenze” sottolinea Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli, in una lettera al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore Vincenzo Santagada. L’associazione ricorda il proprio impegno a difesa del Verde cittadino, fin dalla fondazione. Le battaglie per la Villa Comunale, iniziata nel 2012, per sottrarla al degrado, per il Virgiliano e altri parchi. “Dobbiamo purtroppo constatare – scrive il presidente Giovanni Natale – , insieme a numerosi altri comitati e associazioni, che la situazione del Verde pubblico con l’insediamento della giunta attuale non sia cambiata”. Anzi, “nonostante la presenza cospicua di fondi già stanziati, sembrano evidenti Gravi carenze progettuali e gestionali”. Per tale motivo Cittadinanza Attiva sosterrà gli ‘Stati generali del Verde”. Anteprima24.it - Verde pubblico a Napoli, le richieste di Cittadinanza Attiva al Comune: “Gravi carenze” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGestione del, anon ci siamo. “” sottolineain Difesa di, in una lettera al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore Vincenzo Santagada. L’associazione ricorda il proprio impegno a difesa delcittadino, fin dalla fondazione. Le battaglie per la Villa Comunale, iniziata nel 2012, per sottrarla al degrado, per il Virgiliano e altri parchi. “Dobbiamo purtroppo constatare – scrive il presidente Giovanni Natale – , insieme a numerosi altri comitati e associazioni, che la situazione delcon l’insediamento della giunta attuale non sia cambiata”. Anzi, “nonostante la presenza cospicua di fondi già stanziati, sembrano evidentiprogettuali e gestionali”. Per tale motivososterrà gli ‘Stati generali del”.

