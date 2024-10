Secoloditalia.it - Velasco alza un assist alla sinistra: “Migranti accolti a destra solo quando conviene, voglio lo Ius Tutto”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un’ta, una schiacciata sulla. Julio, in occasione del “Premio Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro”, in un’intervistatrasmissione “Casa Italia” di Rai Italia, nella quale annuncia di fatto il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra che con lui ha vinto l’oro olimpico a Parigi, si getta in politica e si lancia in giudizi forti sul tema dell’immigrazione. Il ct della Nazionale femminile ce l’ha proprio col governo Meloni, e non lesina critiche.e gli attacchie al governo “La pvolo femminile per questioni sociologiche ha più ragazze di origine africana, ha qualche giocatrice come Fahr figlia di tedeschi, o Antropova figlia di genitori russi.