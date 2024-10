Un viaggio nella storia di radio e Tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Morandi Per la serie tematica "le Eccellenze Italiane dello Spettacolo" il nostro ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli commemorativi entrambi con valore in tariffa B corrispondente a 1,25 euro dedicati rispettivamente al 100° anniversario della prima trasmissione radiofonica (francobollo emesso il 5 ottobre 2024) e al settantesimo anniversario della prima trasmissione televisiva (francobollo emesso il 1° ottobre 2024). Nelle vignette dei francobolli si raffigurano due immagini storiche, di cui quella per la radio con un traliccio dove convergono alcune onde radio e al centro riprodotto il primo logo Rai con il cielo a fare da sfondo mentre per la televisione è stata scelta la sigla di apertura delle trasmissioni Tv prendendo spunto per entrambi i bozzetti, da grafiche d’epoca realizzate dal designer e pubblicitario italiano Erberto Carboni. Lanazione.it - Un viaggio nella storia di radio e Tv Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Morandi Per la serie tematica "le Eccellenze Italiane dello Spettacolo" il nostro ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso due francobolli commemorativi entrambi con valore in tariffa B corrispondente a 1,25 euro dedicati rispettivamente al 100° anniversario della prima trasmissionefonica (francobollo emesso il 5 ottobre 2024) e al settantesimo anniversario della prima trasmissione televisiva (francobollo emesso il 1° ottobre 2024). Nelle vignette dei francobolli si raffigurano due immagini storiche, di cui quella per lacon un traliccio dove convergono alcune ondee al centro riprodotto il primo logo Rai con il cielo a fare da sfondo mentre per la televisione è stata scelta la sigla di apertura delle trasmissioni Tv prendendo spunto per entrambi i bozzetti, da grafiche d’epoca realizzate dal designer e pubblicitario italiano Erberto Carboni.

