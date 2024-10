Un disastro senza alcun precedente, guardatelo: ombre su Guida, arbitro di Inter-Juve | Video (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un errore che ha dell'incredibile, quello di Marco Guida in Atletico Madrid-Lille, in occasione del rigore assegnato ai francesi. Il fischietto designato per il prossimo Inter-Juve ha punito un presunto fallo di Koke e non visto, insieme al Var Pairetto, un precedente tocco di mano di un giocatore francese. Un errore gravissimo che non fa arrivare nelle giuste condizioni mentali il fischietto napoletano di Pompei alla sfida di San Siro. L'episodio controverso è avvenuto al 73', dopo un'azione confusa che si è conclusa con un calcio di rigori per i francesi. La palla tocca in area non è stata di Koke ma di un giocatore del Lille, dal Var però hanno punito un Intervento subito successivo: un contatto di Koke su Andrè, quasi impercettibile. L'errore della terna arbitrale ha scatenato subito le ire dei colchoneros. Liberoquotidiano.it - Un disastro senza alcun precedente, guardatelo: ombre su Guida, arbitro di Inter-Juve | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un errore che ha dell'incredibile, quello di Marcoin Atletico Madrid-Lille, in occasione del rigore assegnato ai francesi. Il fischietto designato per il prossimoha punito un presunto fallo di Koke e non visto, insieme al Var Pairetto, untocco di mano di un giocatore francese. Un errore gravissimo che non fa arrivare nelle giuste condizioni mentali il fischietto napoletano di Pompei alla sfida di San Siro. L'episodio controverso è avvenuto al 73', dopo un'azione confusa che si è conclusa con un calcio di rigori per i francesi. La palla tocca in area non è stata di Koke ma di un giocatore del Lille, dal Var però hanno punito unvento subito successivo: un contatto di Koke su Andrè, quasi impercettibile. L'errore della terna arbitrale ha scatenato subito le ire dei colchoneros.

