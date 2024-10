Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 16:10 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Franci è dimesso dall’incarico di Capo di Gabinetto del ministero della Cultura che il ministro Giuli gli aveva affidato il 14 ottobre il contesto che si è venuta a creare non privo di credevo di attacchi personali non mi consente di mantenere l’unità di pensiero necessaria per svolgere questo ruolo così importante scrive Spano nella lettera di dimissione mela accettarle dopo averle più volte respinta il ministro della cultura esprime Aspano con tanto li merita per il barbarico clima dimostri ficazione cui è sottoposto in queste ore Giuly si riferisce al Casonato dalle anticipazioni pubblicate dal fatto sulla nuova inchiesta di report che andrà in onda domenica a proposito di una chat di Fratelli d’Italia in cui sarebbero apparsi messaggio Moby contro fa breve colloquio a ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Franci è dimesso dall’incarico di Capo di Gabinetto del ministero della Cultura che il ministro Giuli gli aveva affidato il 14 ottobre il contesto che si è venuta a creare non privo di credevo di attacchi personali non mi consente di mantenere l’unità di pensiero necessaria per svolgere questo ruolo così importante scrive Spano nella lettera di dimissione mela accettarle dopo averle più volte respinta il ministro della cultura esprime Aspano con tanto li merita per il barbarico clima dimostri ficazione cui è sottoposto in queste ore Giuly si riferisce al Casonato dalle anticipazioni pubblicate dal fatto sulla nuova inchiesta di report che andrà in onda domenica a proposito di una chat di Fratelli d’Italia in cui sarebbero apparsi messaggio Moby contro fa breve colloquio a ...

Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 15 : 10 - romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati alla scorsa dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la seta misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per una banca d’affari Milanese banca progetto per aver concesso finanziamenti a società legata alla Ndrangheta per oltre 10 milioni di euro finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese quindi aiuti di Stato a sostegno dell’economia nelle emergenze del compito ha seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina un sistema opaco e discutibile che ha trasferito il rischio di insolvenza in concreto verificatosi sono stato scrivono i giudici nel provvedimento non è presente nel testo della legge di bilancio inviato alla camera la conferma del taglio del canone RAI da €90 deciso Nella Manovra dello scorso anno è valido per il 2024 la misura era stata annunciata nella conferenza del 16 ottobre dopo il Consiglio dei Ministri che aveva approvato la manovra e taglio inserito solo durante il percorso parlamentare Nella Manovra del 2024 l’ammontare del canone sospinta della Lega era stato lì determinato in €70 per il 2024 il testo aveva con tempo previsto un contributo per lo sviluppo del servizio pubblico di 430 milioni di euro sempre per il 2024 siamo pagina il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio far Solaris piscine non ho te le ricostruzioni di alcuni giornali che definisce del tutto inventate A proposito di uno scontro col ministro della cultura Giuli che avrebbe portato alle dimissioni del Capo di Gabinetto Spano nominato il 14 ottobre nessuno scontro tra il ministro Giuli notizia falsa e praticamente inventata ci conosciamo da più di 30 anni è una persona che stimo e dalla Quale attrezzo la grande professionalità gli attacchi scomposti che gli stati rivolti da quando è diventato ministro sono sconcertanti e fanno ben capire quanti interessi abbia da difendere la sinistra all’interno del ministero della cultura afferma fazzolari nella nota le truppe nordcoreane dislocate in Russia sono pronte ad a ricostruire le forze dopo le perdite potrebbero inviare anche nella regione di cusco occupata l’Ucraina per questo lo sostiene il Financial Times cronaca un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli sull’accaduto Sono in corso indagini della polizia che sta verifica del coinvolgimento nella vicenda di un altro minore lievemente ferito Disney rinvia il lancio della serie TV attualmente ristorante Avetrana Qui non è Hollywood annuncia ricorso contro il provvedimento di sospensione deciso dal tribunale di Taranto in assenza di contraddittorio tra le parti la casa di produzione Groenlandia Disney che avrebbe dovuto trasmettere la serie dal 25 ottobre sulla sua piattaforma streaming in una nota scrivono che non concordano con la decisione del tribunale per hanno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti e ci fermiamo qui a voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa. (Romadailynews.it)

