Udinese, Runjaic: “Contro il Milan subite decisioni arbitrali criticabili” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è tornato a parlare degli episodi arbitrali relativi al match Contro il Milan di sabato scorso Pianetamilan.it - Udinese, Runjaic: “Contro il Milan subite decisioni arbitrali criticabili” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Kosta, allenatore dell', è tornato a parlare degli episodirelativi al matchildi sabato scorso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan Udinese, Runjaic torna sugli episodi arbitrali - Milan Udinese, Runjaic commenta così le scelte arbitrali che hanno fatto discutere molto a San Siro: le parole alla vigilia della sfida col Cagliari Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha rilascia ... (milannews24.com)

Serie A, gli anticipi del venerdì: alle 18.30 Udinese-Cagliari e alle 20.45 Torino-Como - Davide Nicola: “A Udine con disciplina per centrare la vittoria” Il Cagliari cerca di allungare la striscia positiva lunga tre partite. E per capire che storia vorrà scrivere in questo campionato. Sop ... (msn.com)

Runjaic: «Conosciamo i punti di forza del Cagliari, dobbiamo fornire una buona prestazione anche grazie a…» - Kosta Runjaic: le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese alla vigilia della partita contro il Cagliari di mister Davide Nicola Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ... (cagliarinews24.com)

Udinese, Runjaic: «Rabbia dopo il Milan da sfruttare col Cagliari, Thauvin fuori» - L’allenatore dei friulani in conferenza stampa: «Al Meazza subite decisioni discutibili, ora affronteremo una squadra forte» ... (unionesarda.it)

Calcio: Runjaic "Con il Cagliari trasformare rabbia San Siro in energia" - Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari, gara che apre la nona giornata di serie A. Il fattore campo e la voglia di rifarsi ... (sport.tiscali.it)