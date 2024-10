Tifosi dello United aggrediti dagli ultras del Fenerbahce: avevano pianificato tutto online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agitazione in città a poche ore dalla partita: circa 50 ultras del Fenerbahce hanno preso d'assalto i Tifosi del Manchester Unite, colpendoli con calci, pugni e anche un piede di porco. Fanpage.it - Tifosi dello United aggrediti dagli ultras del Fenerbahce: avevano pianificato tutto online Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agitazione in città a poche ore dalla partita: circa 50delhanno preso d'assalto idel Manchester Unite, colpendoli con calci, pugni e anche un piede di porco.

Moggi sugli ultras : «Lotito combatte i tifosi - infatti gira con la scorta da vent’anni» - Per i colpevoli che si faccia come in Inghilterra con gli hooligans». I biglietti li dai perché così poi durante la partita non devi patire le multe della Federazione. Se la Federazione avesse mandato più poliziotti nelle curve, tutto questo non sarebbe successo. Ho sempre fatto patti chiari e amicizia lunga: voi avete tanti biglietti, se fate i bravi io ve li mantengo, se mi rompete io non vi faccio vedere le partite e dovete pagare anche voi. (Ilnapolista.it)

Brescia : aggressione ai tifosi del Pisa fuori da un bar - denunciati sei ultras - La visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del locale nonché quelle realizzate dalla polizia scientifica hanno permesso di identificare i sei tifosi bresciani ritenuti responsabili delle aggressioni ai rivali nerazzurri. . Sei ultras del Brescia sono stati denunciati dalla questura di Pisa per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. (Ilgiorno.it)

La festa dei tifosi dell’Atalanta per il compleanno della squadra nerazzurra. Il comunicato degli ultras - Per il compleanno dell’Atalanta gli ultras nerazzurri il 17 ottobre organizzeranno una festa per tutti i tifosi della Dea. Parte integrante di questa storia sono i tifosi nerazzurri, e per l’occasione giovedì prossimo gli ultras […]. Ecco il comunicato 17 ottobre, l’anniversario della nascita dell’Atalanta Bergamasca Calcio: simbolo e più alta rappresentazione della città di Bergamo. (Calcionews24.com)