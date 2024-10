Ilgiorno.it - Territorio setacciato dai carabinieri. Tra gli arrestati un ricercato straniero

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un quarantunenne,in Albania, è stato arrestato daidella Stazione di Cerro Maggiore. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tirana per i reati di "Disturbo dell’ordine e della quiete pubblica" e "Ricatto a causa di dovere", commessi in Albania tra febbraio e marzo 2024. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Questo arresto si inserisce in una serie di operazioni condotte daidella Compagnia di Legnano. Sempre a Cerro Maggiore, i militari hanno fermato un cinquantenne pregiudicato, che aveva violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per guida in stato di ebbrezza (3 mesi) e lesioni aggravate (4 mesi). L’uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio.