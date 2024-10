Terni, incastra la macchina tentando un parcheggio impossibile tra il muro e il cantiere del teatro Verdi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cerca di effettuare un parcheggio impossibile ma rimane incastrato tra un muro e il cantiere del teatro Verdi (cantiere tra l’altro in piena funzione). È successo a Terni nella notte di mercoledì. Ternitoday.it - Terni, incastra la macchina tentando un parcheggio impossibile tra il muro e il cantiere del teatro Verdi Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cerca di effettuare unma rimaneto tra une ildeltra l’altro in piena funzione). È successo anella notte di mercoledì.

Terni - cantiere dei lavori al via in largo Cairoli | FOTO - Il primo stralcio dei lavori prevede un intervento di oltre 200mila euro, con le recinzioni e i pannelli che includono anche delle mura merlate lungo corso Vecchio (per quest’ultime. . Cantiere dei lavori in largo Cairoli, partito il primo step delle operazioni di riqualificazione dell’area a Terni. (Ternitoday.it)

Terni - il cantiere più chiacchierato della città : tra ‘smemorati’ e polemiche. La demolizione del teatro Verdi è quasi realtà VIDEO - E’ tornato ad essere l’argomento principale del dibattito cittadino. La demolizione del teatro Verdi è ormai quasi realtà, nella parte anteriore. Dall’esterno del perimetro di cantiere è anche possibile apprezzare la platea che emerge dopo i lavori che si sono svolti ininterrottamente in questi... (Ternitoday.it)

