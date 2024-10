Superguidatv.it - Splendida Cornice torna con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 24 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto pronto per il ritorno di ““, il people show condotto dain prima serata su Rai3. Ecco tutte lee gliprotagonisti dell’ultimadi stasera,24stasera su Rai3:di2424dalle ore 21.20l’appuntamento con ““, il people show condotto dain prima serata su Rai3. C’è grande attesa per la primadel programma: due ore di intrattenimento culturale, ma anche momenti di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Per la primastagioneha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori con importanti