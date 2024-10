“Sono inseparabili”. Fedez sempre con lei, lontano dai social ma non dai paparazzi: chi è (Di giovedì 24 ottobre 2024) E mentre impazza il gossip sulla gravidanza di Chiara Ferragni, Fedez festeggia il suo primo compleanno da single. Il rapper era sparito un po’ dalle scene ultimamente. Si è chiuso nel silenzio social da quando è scoppiato il caso ultras che ha portato all’arresto di 19 personaggi molto in vista nelle curve di Milan e Inter. Uno di questi è Christian Rosiello, il suo bodyguard, ma anche Ismail Hagag, noto come Alex Cologno, è molto vicino all’artista, che aveva rapporti anche con Luca Lucci, leader della curva sud già condannato per traffico di droga. Fedez non è indagato ma il suo nome, scrive il sito Today, compare spesso nelle carte giudiziarie della procura di Milano. Leggi anche: “Ma come incinta?”. Chiara Ferragni, voci pazzesche. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E mentre impazza il gossip sulla gravidanza di Chiara Ferragni,festeggia il suo primo compleanno da single. Il rapper era sparito un po’ dalle scene ultimamente. Si è chiuso nel silenzioda quando è scoppiato il caso ultras che ha portato all’arresto di 19 personaggi molto in vista nelle curve di Milan e Inter. Uno di questi è Christian Rosiello, il suo bodyguard, ma anche Ismail Hagag, noto come Alex Cologno, è molto vicino all’artista, che aveva rapporti anche con Luca Lucci, leader della curva sud già condannato per traffico di droga.non è indagato ma il suo nome, scrive il sito Today, compare spesso nelle carte giudiziarie della procura di Milano. Leggi anche: “Ma come incinta?”. Chiara Ferragni, voci pazzesche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altra separazione in casa Ferragni? E Fedez riappare sui social - L'indiscrezione è stata lanciata in rete da Dagospia, che ha scritto di un addio arrivato come conseguenza diretta di "pressioni e dello stress che Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Ma non solo. In serata ha condiviso anche un video che lo ritraeva sul palco dei Magazzini Generali di Milano insieme a Niky Savage, suo compagno di duetto in Di Caprio. (Iltempo.it)

Fedez torna sui social - ma senza la spavalderia che ha di solito : ecco cosa ha pubblicato dopo l’arresto del suo bodyguard - A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, Fedez sarebbe stato a stretto contatto con Luca Lucci, leader della curva sud pregiudicato e condannato in passato per traffico di droga. https://www. it/wp-content/uploads/2024/10/fedez-concerto-niky-savage. Fedez torna sui social: cosa ha detto? Fedez è tornato su Instagram, ma senza dire una parola: il rapper si è limitato a condividere una storia di una sua performance live insieme a Niky Savage ai Magazzini Generali di Milano. (Donnapop.it)

Fedez rompe il silenzio sui social e si mostra al concerto di Niky Savage : “Dai ca**o” – IL VIDEO - Lo ha fatto nella serata di ieri, 22 ottobre, con un video pubblicato nelle sue stories di Instagram. Va tenuto in considerazione anche il momento delicato che il rapper sta vivendo: Fedez, infatti, è alle prese con la separazione legale dalla sua ex moglie, Chiara Ferragni, con cui sta discutendo dell’affidamento dei figli. (Ilfattoquotidiano.it)