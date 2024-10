Biccy.it - Shaila Gatta attacca Maica credendo di non essere sentita: “Mi sta sul …”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri sera durante l’ultima puntata del Gran Hermano,Benedicto (chiusa nel confessionale del GF) si è collegata con i concorrenti spagnoli dai quali farà ritorno lunedì. La modella spagnola ha anche conosciutoe Lorenzo Spolverato, che al momento si trovano nella casa del GH: “Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?“.dopo la domanda disi è girata verso Lorenzo e ha detto in italiano: “Questa mi sta giù sul c***o te lo dico eh!“. Ovviamentenon ha capito e ha continuato a parlare: “Lei, come si chiama lei? Ah ecco, un piacere bella. Come stai nella mia casa in Spagna? Un grande saluto a tutti“. Tra una coreografia e l’altra la maschera ogni tanto cade e riusciamo a vedere quello che c’è dietro.