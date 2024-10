Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore al GF spagnolo? Lui si lascia scappare qualcosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo sbarco al Grande Fratello spagnolo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta generando un certo sgomento. I due ragazzi, non appena hanno varcato la soglia della casa, hanno subito iniziato a dare luogo ad uno show, parlando delle dinamiche che li vedono protagonisti nel GF italiano. I loro comportamenti hanno subito generato dei sospetti nei concorrenti spagnoli che, infatti, hanno messo in dubbio la loro onestà. Al di là di questo, però, i due sono apparsi subito super complici e affiatati da quando hanno messo piede in terra spagnola. La loro sintonia è stata così evidente e forte al punto da ipotizzare che siano stati a letto insieme. Tutto.tv - Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore al GF spagnolo? Lui si lascia scappare qualcosa Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo sbarco al Grande FratellodiGatta eSpolverato sta generando un certo sgomento. I due ragazzi, non appenavarcato la soglia della casa,subito iniziato a dare luogo ad uno show, parlando delle dinamiche che li vedono protagonisti nel GF italiano. I loro comportamentisubito generato dei sospetti nei concorrenti spagnoli che, infatti,messo in dubbio la loro onestà. Al di là di questo, però, i due sono apparsi subito super complici e affiatati da quandomesso piede in terra spagnola. La loro sintonia è stata così evidente e forte al punto da ipotizzare che siano stati a letto insieme.

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 in Spagna? Lui sembra confermare (Video) - Sembrerebbe infatti che alcuni compañeros spagnoli abbiano raccontato di aver sentito i due fare sess0 domandandosi perché non si siano dati da fare in Italia (Evidentemente non sanno che in quella Casa avrebbero dovuto fare i conti con Javier Martinez ed Helena Prestes!). NON HO PIÙ PAROLE PER DESCRIVERE TUTTO CIÓ #grandefratello — FATOS (@fatos29_) October 23, 2024 E… udite udite… sembrerebbe che proprio lo stesso Spolverato abbia confermato le supposizioni dei gieffini spagnoli! @gf24_news #grandefratello #shailagatta #granhermano #lorenzospolverato ? suono originale – GRANDE FRATELLO NEWS In attesa di conoscere le reazioni dei nostri gieffini non appena Shaila e Lorenzo varcheranno la porta rossa della Casa italiana con tanto di clip pronte per creare il panico fra i due e i loro coinquilini, ecco un gustosissimo antipasto. (Isaechia.it)

Grande Fratello - gli inquilini spagnoli tuonano su Shaila e Lorenzo : cosa hanno notato - I due concorrenti hanno instaurato fin dall’inizio un rapporto di affetto e stima, e in molti sognano di vederli felici insieme. Leggi anche Amici, il compito in classe della Maestra Celentano turba le ballerine I commenti a caldo degli inquilini spagnoli Shaila e Lorenzo per questa nuova edizione del reality show in Italia rappresentano a tutti gli effetti due protagonisti. (361magazine.com)

“Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore” - voci dalla Spagna : cosa è successo la scorsa notte e reazione dei concorrenti - Shaila e Lorenzo hanno fatto l'amore la scorsa notte al Gran Hermano? Ecco le voci che giungono dalla Spagna L'articolo “Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore”, voci dalla Spagna: cosa è successo la scorsa notte e reazione dei concorrenti proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)