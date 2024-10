Servizi Giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale di 2 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Arezzo chiama, Giurisprudenza risponde. Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico. Le imprese, i Comuni, gli enti pubblici hanno necessità di personale in grado di muoversi agevolmente, con adeguate capacità e facoltà nel comprendere e applicare direttive, normative, regolamenti in qualsiasi campo, che si modificano e moltiplicano di continuo. Lanazione.it - Servizi Giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale di 2 anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 –chiama, Giurisprudenza risponde. Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico. Le imprese, i Comuni, gli enti pubblici hanno necessità di personale in grado di muoversi agevolmente, con adeguate capacità e facoltà nel comprendere e applicare direttive, normative, regolamenti in qualsiasi campo, che si modificano e moltiplicano di continuo.

