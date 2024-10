Scontro tra camion e furgone nell'incidente sull'autostrada A1, morti due operai: un terzo è ferito (Di giovedì 24 ottobre 2024) Violento incidente sull’autostrada A1 in Umbria: morti due operai nello Scontro tra un camion e un furgone in sosta, ferita una terza persona Notizie.virgilio.it - Scontro tra camion e furgone nell'incidente sull'autostrada A1, morti due operai: un terzo è ferito Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ViolentoA1 in Umbria:duetra une unin sosta, ferita una terza persona

Incidente sull'autostrada A1 a Orvieto - scontro tra camion e furgone : 2 morti e un ferito - Coinvolti, secondo la polizia stradale di Orvieto, un furgone e un mezzo pesante. Due persone sono morte e una è rimasta ferite in un grave incidente stradale accaduto intorno alle ore 6 di oggi lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. (Tg24.sky.it)

Tragedia in autostrada : scontro camion-furgone - due morti - Un tragico incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, intorno alle 6, lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. (Thesocialpost.it)

Incidente sull’A1 scontro tra auto e tir, due vittime e 13 chilometri di coda - Questa mattina un grave incidente stradale lungo l’autostrada A1 ha causato la morte di due persone e importanti rallentamenti al traffico. (baritalianews.it)