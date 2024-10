Scherma, Coppa del Mondo di spada al via tra Berna e Fujairah. Chiadò: “Vogliamo dare continuità al lavoro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Coppa del Mondo 2024/2025 di spada prenderà il via nel week end dell’8-10 novembre a Berna per gli uomini e a Fujairah per le donne. Il Commissario tecnico Dario Chiadò ha diramato le convocazioni e in vista del doppio appuntamento ha parlato del momento della spada azzurra: “Dopo un triennio di grandissime soddisfazioni, caratterizzato da tanti risultati storici tra Mondiali ed Europei, e chiuso con il primo oro olimpico della squadra femminile, si ricomincia con la stessa voglia di far bene e dare continuità al lavoro svolto, a tutti i livelli – il commento del CT –. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladel2024/2025 diprenderà il via nel week end dell’8-10 novembre aper gli uomini e aper le donne. Il Commissario tecnico Darioha diramato le convocazioni e in vista del doppio appuntamento ha parlato del momento dellaazzurra: “Dopo un triennio di grandissime soddisfazioni, caratterizzato da tanti risultati storici tra Mondiali ed Europei, e chiuso con il primo oro olimpico della squadra femminile, si ricomincia con la stessa voglia di far bene ealsvolto, a tutti i livelli – il commento del CT –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante : Marco Odermatt troverà un rivale credibile? - Numeri da far tremare i polsi. Chance di Coppa? Quasi zero, a meno che il fuoriclasse elvetico non si infortuni o si distragga. Le porte larghe apriranno la nuova stagione, confidando di vivere davvero un’annata all’insegna della competizione. Per gli altri l’obiettivo sarà qualche successo di tappa qua e là. (Oasport.it)

Sci alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di gigante : anche Brignone e Bassino candidate al trono di Gut-Behrami - Sostanzialmente saranno ancora queste le candidate al successo nella Coppa di specialità con Mikaela Shiffrin che non farà più le discese quindi si concentrerà sulle prove tecniche, e Lara Gut-Behrami che non si vuole fermare dopo il trionfo di 12 mesi fa. Un anno fa, dopotutto, in questa specialità ha conquistato ben 4 successi con diversi podi. (Oasport.it)

Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante: anche Brignone e Bassino candidate al trono di Gut-Behrami - La Coppa del Mondo 2024-2025 è pronta a prendere il via con il consueto esordio rappresentato dal gigante di Soelden (Austria) sul ghiacciaio del ... (oasport.it)

Chi sono i favoriti per la Coppa del Mondo? Generale e trofei di specialità, Odermatt e Shiffrin in pole, l'Italia... - Se la neozelandese trova continuità...In rampa di lancio: Zrinka Ljutic. Slalom fa rima con Mikaela Shiffrin, vincitrice per 60 volte in questa specialità in Coppa del Mondo con tanto di otto trofei. (eurosport.it)

Soelden, il comprensorio dove si può sciare sui tetti delle Alpi - La recensione del comprensorio sul Rettenbach a Soelden, nel cuore del Tirolo in Austria: dove sciare e cosa fare oltre le piste da sci. Tutte le informazioni. (gazzetta.it)