Calciomercato.it - Scambio da sogno per Barella: Inter accontentata con una mossa

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Calciomercatocontinua a calamitare non poche indiscrezioni in casa nerazzurra: ecco come potrebbero cambiare le carte in tavola Autentico punto di riferimento dello scacchiere dell’, Nicolòanche in questo primo scorcio di stagione ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità . Imprescindibile in entrambe le fasi di gioco dei nerazzurri, il vice capitano dell’è uno degli intoccabili della mediana di Inzaghi.(LaPresse) – Calciomercato.itAnche contro la Roma, l’ex Cagliari è entrato nell’azione del gol con la progressione che poi ha consentito il capovolgimento di fronte capitalizzato da Lautaro Martinez. La dimensionenazionale ormai assunta dal centrocampista di Inzaghi – come prevedibile – non è affatto passata inosservata.