Sabato torna il Bosco in Rosa, passeggiata di 700 donne per i viali di Capodimonte e per il Santobono

Tempo di lettura: 5 minutiUn pomeriggio insieme nel nome della prevenzione, del sorriso, dello stare insieme respirando a pieni polmoni ed immergendosi nella cultura centenaria di un luogo vanto della città di Napoli. Quinta edizione Sabato 26 ottobre de il "Bosco in Rosa". La carica delle 700 donne tra i viali del Real Bosco di Capodimonte per una manifestazione podistica riservata alle sole donne che si snoderà lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. Il maltempo della scorsa settimana che ha costretto al rinvio dell'evento a Sabato 26 ha solo aumentato l'attesa.Partenza alle ore 16 dall'Istituto Caselli, iscrizione gratuita (https://www.napolirunning.com/il-Bosco-in-Rosa/). Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini sono invitati sì, ma a fare il tifo ed applaudire lungo i viali.

