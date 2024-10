Lanazione.it - Ritrova la sorella dopo 57 anni: “Il mio viaggio a ritroso nel tempo”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Calcinaia (Pisa), 24 ottobre 2024 – Come un gioco dell’Oca intriso di amore e dolore. Ricerche, contatti, viaggi della speranza che poi si infrangono davanti a porte ormai chiuse, strutture traslocate. A caccia di occhi che non si sono mai visti. Di mani che non si sono mai strette. Monica Guerra, 57, per trent’ha cercato di riannodare i fili di una vita che non aveva vissuto: “Una questione di dignità, l’ho sentito come un dovere”, dice. Questa storia inizia a Castellina Marittima, dov’era nata e da dove fu portata via – ma lo sapràpiù avanti – qualche istanteessere venuta al mondo. E lei, questa storia ricomposta come un puzzle, la racconta a piene mani. Davanti agli amici, i parenti, i colleghi di lavoro della Rsa Sorelle Migliorati di Calcinaia. Ma soprattutto davanti lei, Donatella, lache mancava all’appello e che ora c’è.