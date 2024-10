Ragazza della scuola "Abbado" denuncia violenza sessuale: prof e studente a processo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un professore della scuola ci musica Claudio Abbado e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Lo ha deciso la gup Anna Magelli del tribunale di Milano che ha passato al vaglio la denuncia presentata da una ex studentessa che ha affermato di Milanotoday.it - Ragazza della scuola "Abbado" denuncia violenza sessuale: prof e studente a processo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unessoreci musica Claudioe un altro musicista sono stati rinviati a giudizio con l’accusa didi gruppo. Lo ha deciso la gup Anna Magelli del tribunale di Milano che ha passato al vaglio lapresentata da una exssa che ha affermato di

Milano - abusi sessuali su un’alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’ : prof rinviato a giudizio assieme a un allievo - Nel frattempo (da parte della Procura non ci sono state richieste di misure cautelari) ha continuato a insegnare in una delle storiche scuole civiche gestite da Fondazione Milano. “Porteremo davanti ai giudici – prosegue – gli elementi per dimostrare che non è stato commesso alcun reato”. “Ricostruzione dei fatti credibile” La denuncia della ragazza, che ora non frequenta più la scuola, è stata ritenuta intanto credibile e attendibile dal gup, che ha disposto il rinvio a giudizio di entrambi con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. (Ilgiorno.it)

Milano - abusi sessuali su un’ex alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’ : prof rinviato a giudizio assieme a un allievo - “Non abbiamo scelto riti alternativi perché dimostreremo nel dibattimento in Tribunale l’innocenza e la totale estraneità alle accuse contestate”, spiega l’avvocato Supino, difensore dell’ex alunno imputato per violenza sessuale di gruppo in concorso con il docente. L’indagine della Procura di Milano è partita dalla sua denuncia: ha riferito, infatti, di aver subito l’anno scorso violenze sessuali da parte del docente-musicista, R. (Ilgiorno.it)